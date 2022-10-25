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25 минут назад

Стали известны подробности дела о пропавшей в Таиланде россиянки

Lenta.ruиещё 4

Российская туристка, пропавшая на таиландском острове Пхукет 20 октября, является начальником службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги (СвЖД). Подробности дела раскрывает ТАСС.

Стали известны подробности дела о пропавшей в Таиланде россиянки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как стало известно, сотрудница Свердловской железной дороги Елена Радченко отправилась в отпуск на тайский курорт и спустя некоторое время перестала выходить на связь с близкими. В пресс-службе СвЖД добавили, что коллеги россиянки обеспокоены случившимся, они находятся на связи с семьей туристки и посольством России в Таиланде.

Согласно данным на сайте СвЖД, Радченко занимает должность начальника службы корпоративных коммуникаций дороги. В настоящее время в Таиланде продолжаются поиски российской туристки.

Ранее в октябре генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов рассказал, что к поискам исчезнувшей на острове россиянки подключились более 100 человек — отмечалось, что среди них военнослужащие береговой охраны, водолазы и полицейские, также задействованы вертолеты и суда. Дипломат напомнил, что туристка вышла из отеля 20 октября и не вернулась. Власти Пхукета полагают, что путешественница могла провести некоторое время на пляже рядом с гостиницей, а после зайти в море. Ее вещи были найдены у берега.

Происшествия,Елена Радченко,Владимир Соснов,
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