Стали известны подробности дела о пропавшей в Таиланде россиянки

Как стало известно, сотрудница Свердловской железной дороги Елена Радченко отправилась в отпуск на тайский курорт и спустя некоторое время перестала выходить на связь с близкими. В пресс-службе СвЖД добавили, что коллеги россиянки обеспокоены случившимся, они находятся на связи с семьей туристки и посольством России в Таиланде .

Ранее в октябре генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов рассказал, что к поискам исчезнувшей на острове россиянки подключились более 100 человек — отмечалось, что среди них военнослужащие береговой охраны, водолазы и полицейские, также задействованы вертолеты и суда. Дипломат напомнил, что туристка вышла из отеля 20 октября и не вернулась. Власти Пхукета полагают, что путешественница могла провести некоторое время на пляже рядом с гостиницей, а после зайти в море. Ее вещи были найдены у берега.