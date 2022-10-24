Иркутский губернатор рассказал о погибших летчиках

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал имена летчиков разбившегося самолета СУ-30СМ. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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По его словам, Максим Конюшин был заслуженным летчиком-испытателем. Виктор Крюков — летчиком-испытателем третьего класса.

«Максим Вячеславович Конюшин работал на авиазаводе с 2015 года. Родился он в Приморье. Окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского по специальности - испытания летательных аппаратов. Небо было действительно его призванием», - сказал глава региона.

Он добавил, что у Конюшина осталось двое детей, его супруга и брат попросили содействия в захоронении погибшего пилота в Москве на Троекуровском кладбище, где похоронены его родители.

Майор Виктор Викторович Крюков родился на Украине в семье военного летчика и шел к будущей профессии с детства. Он с отличием окончил Краснодарский военный авиационный институт. Летчик будет похоронен в Иркутске, где он жил последние 10 лет.

«Близкие погибших летчиков сейчас переживают большое горе. Важно, чтобы в такие моменты люди не оставались с бедой один на один. Скорбим вместе с родными и близкими погибших летчиков. Светлая им память», - сказал Кобзев.