Раскрыта причина крушения Су-34 в Ейске

Причиной падения бомбардировщика Су-34 в Ейске на прошлой неделе стало попадание двух птиц в его двигатели, что в итоге привело к возгоранию воздушного судна в воздухе, сообщил в понедельник, 24 октября, источник ТАСС в силовых структурах.

Фото: Скриншот Telegram / ТАСС Скриншот Telegram / ТАСС

По словам собеседника агентства, в момент взлета в двигатели самолета попали две чайки, их останки обнаружены экспертами-криминалистами при осмотре обломков бомбардировщика.

— Это обстоятельство привело к возгоранию одного из двигателей самолета, что стало причиной его крушения, — рассказал источник ТАСС.