В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

ТАСС: Причиной падения Су-34 на жилой дом в Ейске стало попадание птиц в двигатели

Вечерняя Москваиещё 6

Причиной падения бомбардировщика Су-34 в Ейске на прошлой неделе стало попадание двух птиц в его двигатели, что в итоге привело к возгоранию воздушного судна в воздухе, сообщил в понедельник, 24 октября, источник ТАСС в силовых структурах.

Раскрыта причина крушения Су-34 в Ейске
Фото: Скриншот Telegram / ТАСССкриншот Telegram / ТАСС

По словам собеседника агентства, в момент взлета в двигатели самолета попали две чайки, их останки обнаружены экспертами-криминалистами при осмотре обломков бомбардировщика.

— Это обстоятельство привело к возгоранию одного из двигателей самолета, что стало причиной его крушения, — рассказал источник ТАСС.

17 октября в Ейске на многоквартирный жилой дом упал военный самолет Су-34. Во время тушения пожара из горящего дома было эвакуировано 250 человек, среди которых было 40 детей. Их перевезли в пункты временного размещения, рассчитанные на 500 человек. В результате происшествия погибли 15 человек, среди них трое детей.

Происшествия,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители