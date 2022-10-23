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4 часа назад

В Москве строитель сорвался с 20 этажа и выжил

Газета.Ru

В Москве при выполнении строительных работ мужчина сорвался с 20 этажа. Он выжил, сейчас находится в больнице, сообщает MK.RU.

В Москве строитель сорвался с 20 этажа и выжил
Фото: РИА НовостиРИА Новости

22 октября 2022 года около 17:00 строитель сорвался с высоты 20 этажа, когда выполнял работу по возведению жилого дома на Волоколамском шоссе. Произошедшее увидели коллеги пострадавшего. Они попросили прохожих вызвать бригаду скорой помощи.

После падения мужчина находился в сознании. Очевидцы отмечают, что пострадавший много говорил и даже курил.

Мужчину госпитализировали в районную больницу. У него диагностировали сотрясение мозга и открытый перелом плечевой кости.

По предварительным данным, падение произошло из-за нарушения техники безопасности.

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