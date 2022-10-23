В интернете появилось новое видео, зафиксировавшее падение истребителя Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске.

На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, как истребитель теряет высоту и врезается в многоэтажку. Слышен взрыв, здание охватывает пламя. Также в небе отчетливо виден парашют катапультировавшегося пилота.

Люди в автомобиле стали непосредственными свидетелями ЧП.

«Ой! Саша, тикай быстрее! Саша, бегом!», - за кадром взволнованно говорит женщина водителю.

17 октября истребитель Су-34 упал во дворе дома в Ейске после возгорания двигателя. Лётчики катапультировались. Жертвами трагедии стали 14 человек, еще 43 пострадали. Огнём были повреждены десятки квартир в двух подъездах жилого дома.