Стало известно о состоянии пострадавших при ЧП в Ейске

Троих пострадавших в результате падения самолета на дом в Ейске выписали из Центральной районной больницы. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края .

17 октября самолет Су-34 упал рядом с многоэтажкой в Ейске. По последним официальным данным, 14 человек погибли, еще 43 пострадали. Минобороны назвало причиной падения самолета возгорание двигателя при взлете. Су-34 выполнял учебно-тренировочный полет с аэродрома Южного военного округа.