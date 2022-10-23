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1 час назад

Стало известно о состоянии пострадавших при ЧП в Ейске

Lenta.ruиещё 1

Троих пострадавших в результате падения самолета на дом в Ейске выписали из Центральной районной больницы. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Стало известно о состоянии пострадавших при ЧП в Ейске
Фото: ТАССТАСС

«На сегодняшний день в медучреждениях края продолжают находиться 13 человек», — добавило ведомство.

17 октября самолет Су-34 упал рядом с многоэтажкой в Ейске. По последним официальным данным, 14 человек погибли, еще 43 пострадали. Минобороны назвало причиной падения самолета возгорание двигателя при взлете. Су-34 выполнял учебно-тренировочный полет с аэродрома Южного военного округа.

Происшествия,ЧП,
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