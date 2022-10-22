У побережья Коста-Рики пропал самолет с немецким миллионером на борту

У берегов Коста-Рики была потеряна связь с частным самолетом, на борту которого находился немецкий миллионер Райнер Шаллер, еще двое взрослых и двое детей. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники.

Отмечается, что легкомоторный самолет направлялся из Мексики в одну из провинций Коста-Рики — Лимон. С лайнером не удалось связаться накануне около 18.00 по местному времени (03.00 мск).