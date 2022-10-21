Победитель «Битвы экстрасенсов» попал в серьезное ДТП

Фотографии с места аварии Вафа выложил в своих социальных сетях. «Жизнь хрупкая и короткая. Следите за своим здоровьем, не тратьте время впустую, и постарайтесь найти себя, определить и понять, для чего вы живете. Эта авария в моей жизни дала мне понять, что я на своем месте, что я должен продолжать именно этот путь», – написал ясновидящий.