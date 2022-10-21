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12 минут назад

Победитель «Битвы экстрасенсов» попал в серьезное ДТП

Елена Прошина

Победитель третьего сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Мехди Ибрагими Вафа попал в серьезное ДТП в Подмосковье. Об этом сообщает «Газета.ру».

Победитель «Битвы экстрасенсов» попал в серьезное ДТП
Фото: Мехди Эбрагими-Вафа/VKМехди Эбрагими-Вафа/VK

Фотографии с места аварии Вафа выложил в своих социальных сетях. «Жизнь хрупкая и короткая. Следите за своим здоровьем, не тратьте время впустую, и постарайтесь найти себя, определить и понять, для чего вы живете. Эта авария в моей жизни дала мне понять, что я на своем месте, что я должен продолжать именно этот путь», – написал ясновидящий.

Вафа также признался, что чудом выжил в аварии. По его словам, ему спасло жизнь дерево, в которое он врезался.

«Оказалось, что моя любовь к деревьям взаимна, дерево спасло мне жизнь! На этих фотографиях видно, как дерево своими руками обнимает меня», – добавил он.

Ранее фура без водителя протаранила автомойку в Амурской области.

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