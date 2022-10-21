Девять человек пострадали в результате стрельбы в США

По меньшей мере девять человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Батон-Руж.
Об этом сообщает телеканал BRPROUD со ссылкой на полицию.
Уточняется, что стрельба произошла недалеко от университетского кампуса, все пострадавшие получили огнестрельные ранения, которые не представляют угрозы для жизни.
Семеро пострадавших были госпитализированы. Расследование произошедшего продолжается.
Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали при стрельбе возле университетского кампуса в Харрисонбурге.