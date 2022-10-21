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17 минут назад

Девять человек пострадали в результате стрельбы в США

RT на русском

По меньшей мере девять человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Батон-Руж.

Девять человек пострадали в результате стрельбы в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает телеканал BRPROUD со ссылкой на полицию.

Уточняется, что стрельба произошла недалеко от университетского кампуса, все пострадавшие получили огнестрельные ранения, которые не представляют угрозы для жизни.

Семеро пострадавших были госпитализированы. Расследование произошедшего продолжается.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали при стрельбе возле университетского кампуса в Харрисонбурге.

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