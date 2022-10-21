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16 минут назад

«Аня не виновата»: директор «Ленкома» о смертельном ДТП с участием Большовой

Елена Прошина

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал, как произошло ДТП с актрисой Анной Большовой в Калужской области. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Аня не виновата»: директор «Ленкома» о ДТП с Большовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Варшавера, он лично пообщался с прокурором Калужской области по поводу случившегося.

«Мне он сказал: ваша Аня не виновата. Произошла трагическая случайность. Аня ехала на дачу. Ее машина двигалась по второстепенной местной дороге со скоростью 5-10 километров в час. Абсолютная темень. И вдруг сбоку под колеса ей рухнул человек. Женщина, которая погибла, была абсолютно пьяная. Экспертиза это установила. Аня сделала все, что могла в той ситуации: вызвала полицию, скорую», – рассказал он.

Варшавер также добавил, что версия о том, будто Большова наехала уже на мёртвое тело, не соответствуют действительности.

Что известно о смертельном ДТП с актрисой Анной Большовой

«Это какие-то байки, которые сочиняет местное население. Как рассказал мне прокурор, действительно, у погибшей был скандал с супругом в тот день. И как будто бы на этой почве она выпила сверх меры», – добавил он.

20 октября Анна Большова наехала на 31-летнюю женщину в Калужской области, после чего вызвала скорую помощь. Спасти пострадавшую не удалось.

Происшествия,Анна Большова,
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