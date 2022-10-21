«Аня не виновата»: директор «Ленкома» о ДТП с Большовой

«Мне он сказал: ваша Аня не виновата. Произошла трагическая случайность. Аня ехала на дачу. Ее машина двигалась по второстепенной местной дороге со скоростью 5-10 километров в час. Абсолютная темень. И вдруг сбоку под колеса ей рухнул человек. Женщина, которая погибла, была абсолютно пьяная. Экспертиза это установила. Аня сделала все, что могла в той ситуации: вызвала полицию, скорую», – рассказал он.