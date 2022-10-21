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1 минуту назад

Стало известно, кто управлял сгоревшим дотла Porsche

News.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что за рулем Porsche, которое ранее попало в ДТП на трассе М-1, после чего загорелось, находился исполнительный директор крупной фармацевтической компании «Р-Фарм» Андрей Артемов. По данным канала, участник аварии не пострадал.

Стало известно, кто управлял сгоревшим дотла Porsche
Фото: Наталья Петрова/NEWS.ruНаталья Петрова/NEWS.ru

Пассажирке другого автомобиля, с которым столкнулась иномарка, все же потребовалась медпомощь, уточнили в источнике.

Напомним, что авария между Lada и Porsche ранее произошла на 2-м километре Северного обхода в Одинцовском районе Московской области. После столкновения иномарка загорелась. Очевидцы поделились кадрами, на которых видно, как пламя полностью объяло Porsche, а из машины идет черный густой дым. Иномарка сгорела полностью.

16 октября в столичном дептрансе сообщили, что на дублере Ленинградского проспекта в районе дома 36 столкнулись два автомобиля, ДТП привело к возгоранию одного из них. Это было второе ДТП за день, из-за которого вспыхнуло транспортное средство. До этого автомобиль загорелся на 27-м км МКАД между Каширским шоссе и Липецкой улицей. Водителю пришлось воспользоваться огнетушителем. Также ему на помощь пришли несколько других проезжающих мимо людей.

Происшествия,Андрей Артемов,Р-Фарм,
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