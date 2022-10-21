Российский адвокат попал под следствие из-за инцидента в ресторане

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против московского адвоката Геннадия Удуняна из-за устроенного им скандала в рыбном ресторане Москвы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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По предварительным данным, поздним вечером 23 октября 2021 года между адвокатом и посетителями произошел конфликт, переросший в драку. Охрана вывела Удуняна на улицу, где он, достав из своего автомобиля Rolls-Royce Cullinan «предмет, похожий на пистолет», передернул затвор и направил его на работников ресторана. Поскольку он является спецсубъектом из-за статуса адвоката, то привлечь его к уголовной ответственности по статье о хулиганстве можно было лишь с санкции руководителя московского управления СКР. Он подписал постановление о возбуждении дела против Удуняна 20 октября 2022 года.

21 октября следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

Защита связывает расследование с профессиональной деятельностью адвоката. Также указывается на то, что потерпевшие по делу не считают себя таковыми. Удунян непричастен к противоправным действиям, отмечает его адвокат Павел Лапшов. По его словам, руководство Адвокатской палаты Москвы будет внимательно следить за расследованием дела Удуняна.