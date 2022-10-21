Российское село попало под массированный обстрел ВСУ

Село Муром Шебекинского городского округа второй раз за последние дни попало под массированный обстрел ВСУ, повреждены школа, детский сад и дома местных жителей. Об этом заявил сегодня в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Вновь пострадали только социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома», - подчеркнул Гладков.
По его словам, погибших и пострадавших в результате обстрела нет, основная часть местных жителей была вывезена еще вчера.
«Часть разместилась у родственников, часть - во временном пункте размещения. Сейчас глава округа Владимир Жданов вместе с главой поселения Галиной Руденко и оперативными службами проводит подомовой обход территории, уговаривают оставшихся жителей покинуть территорию», - заявил губернатор.
Ранее Гладков сообщил об обстреле нефтебазы под Белгородом. В результате атаки ВСУ на объекте начался пожар, но возгорание быстро локализовали. До этого украинская сторона нанесла удары по городской ТЭЦ. Губернатор пообещал жителям, что все разрушенные дома и объекты инфраструктуры будут восстановлены.