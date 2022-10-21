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51 минуту назад

Арестованный сын губернатора Усса отказался от экстрадиции в США

Мария Иванова

Сын красноярского губернатора Артем Усс отказался от экстрадиции в США после ареста в Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Виничио Нардо.

Арестованный сын губернатора Усса отказался от экстрадиции в США
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам адвоката, защита попросит перевести Усса под домашний арест. На прошедшем заседании этого нельзя было сделать - там устанавливали личность и задали вопрос об экстрадиции.

Артема Усса, сына красноярского губернатора Александра Усса, задержали в Италии 19 октября по запросу США.

В Штатах Уссу, четверым гражданам РФ и двум гражданам Венесуэлы предъявили обвинения по делу о нарушении санкций и отмывании денег. Каждому из фигурантов грозит до 30 лет лишения свободы.

По версии американских властей, часть фигурантов дела покупали американские технологии из оборонной сферы через подставную немецкую фирму, а затем передавали эти технологии в РФ, в том числе попавшим под санкции компаниям. Также в деле идет речь о контрабанде венесуэльской нефти в Китай и Россию.

Александр Усс заявил о «политическом окрасе» обвинений.

Он заявил, что США объявили незаконными поставку нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, «которые свободно продаются и покупаются во всем мире».

«Почему? Только потому, что это делается во благо России», - подчеркнул он.

Происшествия,Александр Усс,
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