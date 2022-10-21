Ячейку «Правого сектора» выявили в Мариуполе

В Мариуполе выявлена ячейка украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрия Яроша. Об этом сообщил РИА Новости представитель МГБ ДНР Михаил Попов.
«В ходе отработки оперативной информации МГБ ДНР в городе Мариуполе вскрыта пособническая база организатора и главаря экстремистской организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша», - сообщил Попов.
Как отмечается, в результате мероприятий подразделений министерства был получен список членов и пособников организации «Правый сектор». По местам проживания этих лиц были проведены обыски, в ходе которых была изъята праворадикальная экстремистская литература, а также националистическая атрибутика. Ведется розыск лиц, причастных к организации.
Напомним, Дмитрий Ярош был объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой ДНР по признаку состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК ДНР («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности».