Ячейку «Правого сектора» выявили в Мариуполе

Как отмечается, в результате мероприятий подразделений министерства был получен список членов и пособников организации «Правый сектор». По местам проживания этих лиц были проведены обыски, в ходе которых была изъята праворадикальная экстремистская литература, а также националистическая атрибутика. Ведется розыск лиц, причастных к организации.