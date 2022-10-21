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8 минут назад

Во Франции самолет с министром-делегатом выкатился за пределы полосы

Никита Бородкин

Самолет с министром-делегатом Каролин Кайе, отвечающий за территориальные сообщества Франции, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Парижа. Как сообщает ТАСС, об этом чиновница рассказала в соцсетях.

Во Франции самолет с министром-делегатом выкатился за пределы полосы
Фото: Wikimedia.orgWikimedia.org

«Выезд за пределы полосы по возвращении из Родеза: больше испуга, чем вреда. К счастью, никто не пострадал», — написала Кайе.

Она отметила, что инцидент произошел в аэропорту Орли с воздушным судном Embraer ERJ. Министр-делегат также добавила к публикации фотографию пассажиров, которые шли пешком по траве с вещами в руках от стоящего за пределами полосы самолета.

Всего на борту находились 39 пассажиров и три члена экипажа. В ответ на запрос радио France info Кайе уточнила, что инцидент произошел на фоне неблагоприятных погодных условий. Полосу закрыли для других самолетов на время эвакуации воздушного судна.

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