Во Франции самолет с министром-делегатом выкатился за пределы полосы

Самолет с министром-делегатом Каролин Кайе, отвечающий за территориальные сообщества Франции, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Парижа. Как сообщает ТАСС, об этом чиновница рассказала в соцсетях.
«Выезд за пределы полосы по возвращении из Родеза: больше испуга, чем вреда. К счастью, никто не пострадал», — написала Кайе.
Она отметила, что инцидент произошел в аэропорту Орли с воздушным судном Embraer ERJ. Министр-делегат также добавила к публикации фотографию пассажиров, которые шли пешком по траве с вещами в руках от стоящего за пределами полосы самолета.
Всего на борту находились 39 пассажиров и три члена экипажа. В ответ на запрос радио France info Кайе уточнила, что инцидент произошел на фоне неблагоприятных погодных условий. Полосу закрыли для других самолетов на время эвакуации воздушного судна.