Стало известно о гибели двух журналистов на переправе в Херсоне

Заместитель губернатора региона Екатерина Губарева сообщила о гибели двух сотрудников телерадиокомпании Херсонской области «Таврия» в результате ракетного обстрела переправы в Херсоне. Соответствующее заявление она сделала в своем Telegram-канале.

Фото: t.me/k_gubareva t.me/k_gubareva

«Погибли по меньшей мере два человека из команды», - подчеркнула Губарева.

Она дополнила публикацию снимками разбитой «Газели» компании.

Ранее агентство ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, сообщило, что украинская сторона выпустила 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. Так, вооруженными силами страны были сбиты подразделения ПВО. Стало известно о падании одной из них в район Антоновского моста.