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8 минут назад

Стало известно о гибели двух журналистов из-за удара ВСУ по переправе в Херсоне

Лера Букина

Заместитель губернатора региона Екатерина Губарева сообщила о гибели двух сотрудников телерадиокомпании Херсонской области «Таврия» в результате ракетного обстрела переправы в Херсоне. Соответствующее заявление она сделала в своем Telegram-канале.

Стало известно о гибели двух журналистов на переправе в Херсоне
Фото: t.me/k_gubarevat.me/k_gubareva

«Погибли по меньшей мере два человека из команды», - подчеркнула Губарева.

Она дополнила публикацию снимками разбитой «Газели» компании.

Возросло число погибших из-за удара по переправе в Херсоне

Ранее агентство ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, сообщило, что украинская сторона выпустила 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. Так, вооруженными силами страны были сбиты подразделения ПВО. Стало известно о падании одной из них в район Антоновского моста.

Заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов ранее заявил, что в результате ракетного удара по гражданской переправе в Херсоне число погибших увеличилось до четырех человек.

Происшествия,Кирилл Стремоусов,Екатерина Губарева,
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