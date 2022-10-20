Под Белгородом пострадал ребенок при взрыве дрона ВСУ

В Белгородском районе в руках у девятилетнего ребенка взорвалось неизвестное устройство. Как сообщает в своём Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, оно было похоже на дрон, который используют ВСУ.
«В Белгородском районе девятилетний ребенок нашел на улице устройство, похожее на дрон, используемый ВСУ для атак на объекты гражданской инфраструктуры области. Аппарат сдетонировал у мальчика в руках», – написал губернатор.
Он также добавил, что ребенку оказывается медицинская помощь. По словам Гладкова, пострадавший доставлен в детскую больницу в тяжелом состоянии с открытыми травмами конечностей.
Ранее Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Мурома со стороны Украины.