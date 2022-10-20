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22 минуты назад

Под Белгородом пострадал ребенок при взрыве дрона ВСУ

Елена Прошина

В Белгородском районе в руках у девятилетнего ребенка взорвалось неизвестное устройство. Как сообщает в своём Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, оно было похоже на дрон, который используют ВСУ.

Под Белгородом пострадал ребенок при взрыве дрона ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В Белгородском районе девятилетний ребенок нашел на улице устройство, похожее на дрон, используемый ВСУ для атак на объекты гражданской инфраструктуры области. Аппарат сдетонировал у мальчика в руках», – написал губернатор.

Он также добавил, что ребенку оказывается медицинская помощь. По словам Гладкова, пострадавший доставлен в детскую больницу в тяжелом состоянии с открытыми травмами конечностей.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Мурома со стороны Украины.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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