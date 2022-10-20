Известная журналистка убила мужа при самообороне

Журналистка «Ведомостей» и РБК Оксана Гончарова случайно убила бывшего гражданского мужа, пытаясь защититься от побоев. Об этом пишет «СтарХит».
Саглара Манджиева, однокурсница Гончаровой, рассказала, что ее коллега порядка 15 лет страдала от домашнего насилия. Она подчеркнула, что у Оксаны переломаны ребра, сломан нос, не хватает многих зубов. Даже после того, как пара перестала жить вместе, бывший сожитель неоднократно приходил и избивал ее, издевался над детьми.
Журналистка обращалась в правоохранительные органы, пыталась найти управу на абьюзера, но все ее обращения ни к чему не приводили.
В итоге, пояснила Манджиева, Оксана совершила убийство при самообороне. Это произошло при очередной попытке избиения.
«Когда он вновь замахнулся на нашу Оксану, она нанесла мучительный и смертельный удар», - рассказала Саглара.
По данным портала, подозреваемая в настоящее время находится в СИЗО. За ее тремя детьми присматривает свекровь, которая в конфликте всегда выступала на стороне невестки.
Ранее сообщалось, что в Белорецке бывший муж зарезал жену-чиновницу возле дома ее родителей.