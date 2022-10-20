Известная журналистка убила мужа при самообороне

Журналистка «Ведомостей» и РБК Оксана Гончарова случайно убила бывшего гражданского мужа, пытаясь защититься от побоев. Об этом пишет «СтарХит».

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Саглара Манджиева, однокурсница Гончаровой, рассказала, что ее коллега порядка 15 лет страдала от домашнего насилия. Она подчеркнула, что у Оксаны переломаны ребра, сломан нос, не хватает многих зубов. Даже после того, как пара перестала жить вместе, бывший сожитель неоднократно приходил и избивал ее, издевался над детьми.

Журналистка обращалась в правоохранительные органы, пыталась найти управу на абьюзера, но все ее обращения ни к чему не приводили.

В итоге, пояснила Манджиева, Оксана совершила убийство при самообороне. Это произошло при очередной попытке избиения.

«Когда он вновь замахнулся на нашу Оксану, она нанесла мучительный и смертельный удар», - рассказала Саглара.

По данным портала, подозреваемая в настоящее время находится в СИЗО. За ее тремя детьми присматривает свекровь, которая в конфликте всегда выступала на стороне невестки.