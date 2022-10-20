В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
37 минут назад

Известная журналистка случайно убила мужа при самообороне

Илья Родин

Журналистка «Ведомостей» и РБК Оксана Гончарова случайно убила бывшего гражданского мужа, пытаясь защититься от побоев. Об этом пишет «СтарХит».

Известная журналистка убила мужа при самообороне
Фото: ТАССТАСС

Саглара Манджиева, однокурсница Гончаровой, рассказала, что ее коллега порядка 15 лет страдала от домашнего насилия. Она подчеркнула, что у Оксаны переломаны ребра, сломан нос, не хватает многих зубов. Даже после того, как пара перестала жить вместе, бывший сожитель неоднократно приходил и избивал ее, издевался над детьми.

Журналистка обращалась в правоохранительные органы, пыталась найти управу на абьюзера, но все ее обращения ни к чему не приводили.

В итоге, пояснила Манджиева, Оксана совершила убийство при самообороне. Это произошло при очередной попытке избиения.

«Когда он вновь замахнулся на нашу Оксану, она нанесла мучительный и смертельный удар», - рассказала Саглара.

По данным портала, подозреваемая в настоящее время находится в СИЗО. За ее тремя детьми присматривает свекровь, которая в конфликте всегда выступала на стороне невестки.

Ранее сообщалось, что в Белорецке бывший муж зарезал жену-чиновницу возле дома ее родителей.

Происшествия,Оксана Гончарова,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители