Под Белгородом пострадал ребенок при взрыве дрона ВСУ

Девятилетний ребенок пострадал в Белгородском районе при детонации в его руках устройства, похожего на дрон, используемый Вооруженными силам Украины (ВСУ). Он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе девятилетний ребенок нашел на улице устройство, похожее на дрон, используемый ВСУ для атак на объекты гражданской инфраструктуры области. Аппарат сдетонировал у мальчика в руках. Ребенок доставлен в детскую областную больницу в тяжелом состоянии", - написал Гладков.
По данным губернатора, у ребенка диагностированы открытые травмы конечностей. Медики оказывают ему всю необходимую помощь, добавил Гладков.