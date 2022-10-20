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21 минуту назад

Гладков сообщил, что под Белгородом пострадал ребенок при взрыве дрона ВСУ

ТАССиещё 4

Девятилетний ребенок пострадал в Белгородском районе при детонации в его руках устройства, похожего на дрон, используемый Вооруженными силам Украины (ВСУ). Он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Под Белгородом пострадал ребенок при взрыве дрона ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В Белгородском районе девятилетний ребенок нашел на улице устройство, похожее на дрон, используемый ВСУ для атак на объекты гражданской инфраструктуры области. Аппарат сдетонировал у мальчика в руках. Ребенок доставлен в детскую областную больницу в тяжелом состоянии", - написал Гладков.

По данным губернатора, у ребенка диагностированы открытые травмы конечностей. Медики оказывают ему всю необходимую помощь, добавил Гладков.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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