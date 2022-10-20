Под Белгородом пострадал ребенок при взрыве дрона ВСУ

"В Белгородском районе девятилетний ребенок нашел на улице устройство, похожее на дрон, используемый ВСУ для атак на объекты гражданской инфраструктуры области. Аппарат сдетонировал у мальчика в руках. Ребенок доставлен в детскую областную больницу в тяжелом состоянии", - написал Гладков.