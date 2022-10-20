В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
23 минуты назад

Озвучена версия о смерти жертвы ДТП с Большовой от полученных до аварии травм

Lenta.ru

Правоохранители проверяют версию, что жертва смертельного ДТП с участием актрисы Анны Большовой могла скончаться от травм, полученных еще до аварии. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Озвучена новая версия о смерти жертвы ДТП с актрисой Большовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Версию о смертельных травмах озвучили местные жители. Они рассказали следователям, что до автокатастрофы 31-летнюю Олесю Борисенко избил сожитель, после чего оставил ее одну на дороге в деревне Грачевка. Предполагается, что Большова могла наехать на руку уже мертвой женщины, не заметив ее лежащей на земле.

О деталях происшествия станет известно после результатов судебно-медицинской экспертизы.

Названо грозящее актрисе Анне Большовой наказание за смертельное ДТП

Ранее стало известно, что Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. После случившегося актриса вызвала на место происшествия скорую помощь и полицию. Пострадавшая скончалась до приезда врачей. Полиция начала проверку по факту происшествия.

Уточняется, что Большова совершала поворот налево, когда Борисенко переходила дорогу на неосвещенном участке дороги. В организме жертвы обнаружили алкоголь. Директор «Ленкома» предположил, что погибшая женщина «сама бросилась» под машину Большовой.

Происшествия,Анна Большова,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители