Названо грозящее актрисе Анне Большовой наказание за смертельное ДТП

Актрисе Анне Большовой может грозить до пяти лет тюрьмы по статье 264 УК РФ, рассказал звездный адвокат Андрей Алешкин. Он уточнил, что с учетом обстоятельств ДТП звезда с высокой долей вероятности отделается условным сроком. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Отмечается, что вечером 14 октября Большова на проселочной дороге в Калужской области насмерть сбила молодую женщину, мать двоих детей.

По предварительным данным, трасса была неосвещенной. Пьяная женщина неожиданно появилась прямо перед машиной, практически «бросилась под колеса».

Звезда сериалов, в свою очередь, за руль села трезвой. Сразу после происшествия она вызвала экстренные службы, прошла тест на алкоголь.

Алешкин подчеркнул, что пока рано говорить о степени вины актрисы, обстоятельства ДТП предстоит изучить. Вместе с тем, обвинение скорее всего будет выдвинуто по ч.3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Соответственно, максимум, что может грозить Большовой - пять лет лишения свободы, уточнил адвокат. Он добавил, что при рассмотрении дела судьи будут учитывать различные смягчающие обстоятельства.