Водитель и сотрудник ГИБДД подрались из-за тонированной машины

В Кабардино-Балкарии водитель тюнингованной машины избил инспектора ГИБД, после того как автоинспектор остановил его из-за тонировки на передних стеклах. Инцидент произошел на трассе в селе Батех, сообщает «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В результате конфликта сотруднику Госавтоинспекции удалось арестовать нападавшего, однако сам он при этом получил сотрясение мозга и гематому над глазом. По факту инцидента проводится проверка.

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Как сообщил источник, два автоинспектора остановили полностью затонированную «Ладу Калину», которой управлял ранее судимый за кражу денег с банковских карт мужчина и его приятель. Они были возмущены действиями сотрудников ГИБДД и выражали свое недовольство в крайне грубой форме, и в итоге конфликт перерос в драку. Мужчина начал избивать инспектора, тому пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух, после чего смог надеть на него наручники. После того как на место происшествия приехали представители руководства районного управления автоинспекции, арестованный заявил, что ему сломали ребра.