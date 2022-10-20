Мужчина умер в бассейне в элитной усадьбе Подмосковья

В Московской области под Красногорском в одной из роскошных усадьб мужчина погиб в бассейне. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Несчастный случай произошел в среду вечером. Компания друзей арендовала элитную усадьбу с баней и бассейном. В разгар вечеринки один из гостей, 38-летний мужчина, повар по профессии, в состоянии алкогольного опьянения прыгнул в бассейн вниз головой на глазах своей жены. Однако, глубина бассейна не предполагала такого прыжка. Мужчина ударился головой об дно и потерял сознание.
От полученной травмы мужчина скончался. На место происшествия прибыли правоохранители. Они выясняют все обстоятельства произошедшего и опрашивают очевидцев.
Ранее на западе Москвы во время тренировки в бассейне утонула школьница. 12-летняя девочка пришла на занятия по плаванию. Проплыв несколько метров, она почувствовала себя плохо, после чего доплыла до бортика и потеряла сознание. Девочку сразу достали из воды и доставили в ближайшую больницу. Однако спасти ее не удалось, она умерла не приходя в сознание. По предварительным данным, у девочки были проблемы с сердцем.