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20 минут назад

СМИ: в крови жертвы ДТП с Большовой нашли до четырех промилле алкоголя

Мария Иванова

В крови женщины, погибшей в ДТП с участием актрисы Анны Большовой, обнаружили около четырех промилле алкоголя. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В крови жертвы ДТП с Большовой нашли алкоголь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным «112», у женщины диагностировали переломы ключицы и ноги. По предварительной информации, она умерла от серьезной кровопотери и болевого шока.

СМИ писали, что ДТП случилось еще 14 октября в Калужской области, но известно о нем стало только сейчас.

Сообщалось, что Audi Q3 Большовой сбил 31-летнюю женщину, перебегавшую дорогу в темноту. По данным Mash, Большова вызвала пострадавшей скорую, но спасти женщину не удалось.

Медосвидетельствование показало, что актриса была трезва.

Источник в экстренных службах заявил РИА Новости, что погибшая была сильно пьяна и переходила дорогу в неположенном месте.

Происшествия,Анна Большова,
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