В крови жертвы ДТП с Большовой нашли алкоголь

В крови женщины, погибшей в ДТП с участием актрисы Анны Большовой, обнаружили около четырех промилле алкоголя. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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По данным «112», у женщины диагностировали переломы ключицы и ноги. По предварительной информации, она умерла от серьезной кровопотери и болевого шока.

СМИ писали, что ДТП случилось еще 14 октября в Калужской области, но известно о нем стало только сейчас.

Сообщалось, что Audi Q3 Большовой сбил 31-летнюю женщину, перебегавшую дорогу в темноту. По данным Mash, Большова вызвала пострадавшей скорую, но спасти женщину не удалось.

Медосвидетельствование показало, что актриса была трезва.