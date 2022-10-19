Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил, что версия о причастности украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту подтвердилась. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, речь идет о людях, «обеспечивших транзитный канал перевозки различных товаров на территорию РФ» для перемещения через границу заминированной фуры.
Глава СК уточнил, что задержаны восемь из 12 причастных к теракту человек. Сейчас проводятся технические экспертизы, которые определят, как именно была приведена в действие взрывчатка.
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура. Из-за взрыва частично обрушились два автомобильных пролета моста, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. По последним данным, жертвами взрыва стали четыре человека.
В ФСБ назвали главу военной разведки Украины Кирилла Буданова организатором теракта.
По данным ФСБ, взрывчатка, которую использовали для теракта, была спрятана в рулоны со строительной пленкой. В начале августа груз был отправлен из порта Одессы в болгарский Русе, в конце сентября он прибыл в Ереван, а 4 октября его перевезли через российско-грузинскую границу.