В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
53 минуты назад

Бастрыкин подтвердил, что взрыв на Крымском мосту устроила Украина

Мария Иванова

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил, что версия о причастности украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту подтвердилась. Об этом сообщает РИА Новости.

Бастрыкин заявил, что к организации взрыва причастны граждане Украины, России, Армении и Грузии.

По его словам, речь идет о людях, «обеспечивших транзитный канал перевозки различных товаров на территорию РФ» для перемещения через границу заминированной фуры.

GT: взрыв на Крымском мосту открывает «ящик Пандоры»

Глава СК уточнил, что задержаны восемь из 12 причастных к теракту человек. Сейчас проводятся технические экспертизы, которые определят, как именно была приведена в действие взрывчатка.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура. Из-за взрыва частично обрушились два автомобильных пролета моста, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. По последним данным, жертвами взрыва стали четыре человека.

В ФСБ назвали главу военной разведки Украины Кирилла Буданова организатором теракта.

По данным ФСБ, взрывчатка, которую использовали для теракта, была спрятана в рулоны со строительной пленкой. В начале августа груз был отправлен из порта Одессы в болгарский Русе, в конце сентября он прибыл в Ереван, а 4 октября его перевезли через российско-грузинскую границу.

Происшествия,Видео,Крымский мост ЧП,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,ФСБ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители