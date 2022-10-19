В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
17 минут назад

Telegram-канал 112 назвал новую версию крушения Су-34 в Ейске

News.ru

Telegram-канал 112: причиной крушения Су-34 в Ейске могло стать столкновение с птицами

Telegram-канал 112 сообщил, что причиной крушения Су-34 в Ейске могло стать столкновение с птицами. По данным канала, после катастрофы на взлётной полосе военного аэродрома были обнаружены мертвые чайки.

В списке погибших в Ейске оказались шесть человек с одной фамилией

Согласно данным канала, руководитель полётов увидел пламя сразу после взлёта и уточнил у экипажа, как проходит полет: пилоты подтвердили, что все хорошо, но через несколько секунд пламя усилилось и самолёт начал падать. По данным 112, сперва у самолета отказал правый двигатель, из-за чего Су-34 отклонился от курса взлёта, а потом перестал работать левый двигатель.

Сейчас приоритетная версия падения истребителя — столкновение с птицами, — говорится в сообщении канала.

После падения военного самолета Су-34 на жилой дом в Ейске было возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним). На аэродроме вылета изъяты образцы топлива и необходимая документация. Допрашиваются летчики самолета и персонал аэродрома. С места крушения самолета изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы.

Следственный комитет полагает, что причиной падения стала техническая неисправность.

Происшествия,Видео,ЧП,Следственный комитет,
33
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители