Росавиация подготовила инструкцию для экипажей на случай захвата самолета

Росавиация разработала инструкцию для экипажей на случай захвата самолета. Об этом сообщает "Коммерсант". В статье говорится, что число подобных ЧП в России за последние десятилетия сократилось, однако в условиях международной напряженности, важно актуализировать методические материалы. Росавиация, по сведениям журналистов, направила инструкцию авиакомпаниям.

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В документе также фигурируют 15 аэропортов, где можно совершить экстренную посадку при захвате воздушного судна. В случае захвата самолета, экипаж должен выбрать один из аэропортов и по радиосвязи передать информацию о произошедшем на борту. Эти сведения будут направлены силовым ведомствам.

После этого диспетчеры скажут экипажу, что делать дальше. В авиакомпаниях указали, что у каждого перевозчика есть свои внутренние регламенты на случай захвата самолета. Кроме того, бортпроводники, пилоты и наземные службы регулярно проходят подготовку и инструктаж по авиабезопасности.