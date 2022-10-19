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47 минут назад

"Ъ": Росавиация подготовила инструкцию для экипажей на случай захвата самолета

Газета.Ruиещё 3

Росавиация разработала инструкцию для экипажей на случай захвата самолета. Об этом сообщает "Коммерсант". В статье говорится, что число подобных ЧП в России за последние десятилетия сократилось, однако в условиях международной напряженности, важно актуализировать методические материалы. Росавиация, по сведениям журналистов, направила инструкцию авиакомпаниям.

Росавиация подготовила инструкцию для экипажей на случай захвата самолета
Фото: DepositphotosDepositphotos

В документе также фигурируют 15 аэропортов, где можно совершить экстренную посадку при захвате воздушного судна. В случае захвата самолета, экипаж должен выбрать один из аэропортов и по радиосвязи передать информацию о произошедшем на борту. Эти сведения будут направлены силовым ведомствам.

После этого диспетчеры скажут экипажу, что делать дальше. В авиакомпаниях указали, что у каждого перевозчика есть свои внутренние регламенты на случай захвата самолета. Кроме того, бортпроводники, пилоты и наземные службы регулярно проходят подготовку и инструктаж по авиабезопасности.

В апреле в Росавиации, на фоне информации о возможном отключении GPS, сообщили, что возможные перебои с сигналами GPS не повлияют на безопасность полетов в гражданской авиации России, поскольку GPS — это только один из нескольких источников информации о точном местонахождении воздушного судна.

Происшествия,Коммерсант,Росавиация,
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