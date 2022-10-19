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30 минут назад

Россиянина Данченко оправдали по делу о даче ложных показаний ФБР

ТК «Звезда»иещё 2

Жюри присяжных в США признало гражданина России Игоря Данченко невиновным в предоставлении заведомо ложных данных сотрудникам ФБР. Об этом информирует телекомпания CNN.

Россиянина Данченко оправдали по делу о даче ложных показаний ФБР
Фото: Jiri Hubatka imageBROKER.com GloballookpressJiri Hubatka imageBROKER.com Globallookpress

Оправдательный вердикт был вынесен по четырем пунктам обвинения, выдвинутым против Данченко. Обвинения по еще одному пункту были сняты судом еще на прошлой неделе.

Обвинения против россиянина были выдвинуты в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Джоном Даремом. Он занимается проверкой обстоятельств начала спецслужбами страны слежки за избирательным штабом Дональда Трампа. Ранее следователи утверждали, что Данченко помогал составлять досье с заведомо ложными данными о сговоре Трампа с Россией. Потом россиянин якобы скрыл от ФБР свои контакты с лицом, связанным с Демократической партией США.

Утверждалось, что Игорь Данченко в период предвыборной кампании Трампа в 2016 году по предложению экс-сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила занимался сбором доказательств якобы существовавших контактов членов избирательного штаба Трампа с Россией.

Напомним, в ноябре прошлого года суд освободил его из-под стражи под залог в $100 тыс. Когда выяснилось, что никаких связей Трампа с Россией не было, а громкое дело против экс-президента США провалилось, расследование начали уже против тех, кто его инициировал.

Происшествия,Кристофер Стил,Дональд Трамп,Демократическая партия США,ФБР,
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