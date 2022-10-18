Авиаэксперт прокомментировал крушение Су-34 в Ейске

"Когда где-то падает самолет, то зачастую появляются сообщения о том, что летчики героически боролись до конца, отводя самолет от жилых построек. Все это полная лабуда. В таких ситуациях последнее, о чем думает летчик, так это о тех, кто там где-то внизу, на Земле. Конечно, если машина еще как-то управляется, он посмотрит по сторонам, выискивая некое плоское пространство, чтобы, может быть, совершить аварийную посадку и приземлиться "на пузо", не выпуская шасси. И, естественно, он ищет эту площадку там, где нет жилых построек. Но, в первую очередь, он спасает себя и самолет. А если этого не получается, самолет просто бросают, потому что у них задача - выжить. Решение о катапультировании принимается, когда становится понятно что самолет неуправляем, и он падает. Как правило, летчик до конца борется за самолет, а к катапультированию прибегают в безвыходных ситуациях", — сказал Лукашевич.