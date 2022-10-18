Авиаэксперт прокомментировал крушение Су-34 в Ейске

Авиационный эксперт Вадим Лукашевич в разговоре с "Рамблером" прокомментировал крушение бомбардировщика Су-34 в Ейске, а также рассказал о технических особенностях самолета и действиях пилотов в экстренных ситуациях.
Комментируя сообщения о том, что ЧП с Су-34 произошло при наборе самолетом высоты, эксперт отметил, что в этом процессе важную роль играет масса воздушного судна.
"Если у Су-27 при неполной загрузке тяговооруженность больше или равна единице, то есть тяга двигателей равна весу самолета, что позволяет ему вертикально взлетать как ракета, то у бомбардировщика, конечно, этого нет. Но при этом у Су-34 тяговооруженность лучше, чем у того же Су-24. Процесс набора высоты у Су-34 ничем не отличается по сравнению с другими самолетами. Задача - набрать высоту и скорость. Скорее всего, у [разбившегося] Су-34 была максимальная взлетная масса, что могло создать проблемы. Пока у тебя нет запаса скорости и высоты - это всегда плохо", - сказал он.
Авиаэксперт также прокомментировал заявления пилотов, назвавших причиной инцидента возгорание двигателя во время взлета.
"Когда на взлете у тебя еще нет нормальной скорости, нет запаса высоты, и тут еще из-за пожара отключается двигатель - у тебя тяга падает вдвое. Самолет может лететь на одном двигателе, может садиться на одном двигателе, но потеря тяги на взлете - это серьезная проблема... Как я понимаю, пожар [в двигателе] не был локализован. Но тут уже надо разбираться в деталях, которых пока нет.
Задачей пилотов было набрать высоту и лечь на курс. Думаю, здесь они взлетали на форсаже, на максимальной тяге, и тут потеря одного из двигателей. Судя по месту падения, они шли по прямой, в плоскости полосы и "отвалились", — сказал специалист.
При этом версию о пожаре сразу в двух двигателях Су-34 Лукашевич назвал маловероятной.
"Если, допустим, на Су-24 двигатели расположены рядом друг с другом, между ними есть специальная противопожарная перегородка, то в Су-34 они разнесены, между ними есть расстояние", — отметил собеседник "Рамблера".
Вместе с тем эксперт рассказал о том, как пилоты в экстренных ситуациях принимают решение о катапультировании.
"Когда где-то падает самолет, то зачастую появляются сообщения о том, что летчики героически боролись до конца, отводя самолет от жилых построек. Все это полная лабуда. В таких ситуациях последнее, о чем думает летчик, так это о тех, кто там где-то внизу, на Земле. Конечно, если машина еще как-то управляется, он посмотрит по сторонам, выискивая некое плоское пространство, чтобы, может быть, совершить аварийную посадку и приземлиться "на пузо", не выпуская шасси. И, естественно, он ищет эту площадку там, где нет жилых построек. Но, в первую очередь, он спасает себя и самолет. А если этого не получается, самолет просто бросают, потому что у них задача - выжить. Решение о катапультировании принимается, когда становится понятно что самолет неуправляем, и он падает. Как правило, летчик до конца борется за самолет, а к катапультированию прибегают в безвыходных ситуациях", — сказал Лукашевич.
Бомбардировщик Су-34 разбился в жилом массиве Ейска вечером 17 октября. Управлявшие самолетом летчики катапультировались. Причиной инцидента, по информации Минобороны, стало возгорание одного из двигателей при взлете. Разлившееся в результате крушения топливо загорелось, огонь перекинулся на жилую многоэтажку, начался пожар. По последним данным, в результате ЧП пострадали 26 человек.