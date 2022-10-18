Вывоз обломков самолета Су-34 с места крушения в Ейске показали на видео

Вывоз обломков самолета Су-34, упавшего возле жилой многоэтажки в Ейске, показали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

На записи видны обугленные части истребителя и зеленое крыло со звездой. Детали самолета раскиданы по двору вперемешку с искореженными частями разрушенного здания. Военный грузовик, помеченный буквой V, вывозит обломки с места крушения.

Число жертв ЧП увеличилось до 14 человек. Под двигателем истребителя спасатели обнаружили тело мужчины, его личность устанавливается. Еще 19 человек получили ранения, четверо из них доставлены в Краснодарскую краевую больницу, остальные проходят лечение в больнице Ейска.

Кубанские власти пообещали, что семьям погибших выплатят по миллиону рублей, а пострадавшие получат компенсации за вред здоровью и утрату имущества. По погибшим объявлен трехдневный траур.