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1 час назад

Вывоз обломков самолета Су-34 с места крушения в Ейске показали на видео

Lenta.ru

Вывоз обломков самолета Су-34, упавшего возле жилой многоэтажки в Ейске, показали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

На записи видны обугленные части истребителя и зеленое крыло со звездой. Детали самолета раскиданы по двору вперемешку с искореженными частями разрушенного здания. Военный грузовик, помеченный буквой V, вывозит обломки с места крушения.

Число жертв ЧП увеличилось до 14 человек. Под двигателем истребителя спасатели обнаружили тело мужчины, его личность устанавливается. Еще 19 человек получили ранения, четверо из них доставлены в Краснодарскую краевую больницу, остальные проходят лечение в больнице Ейска.

Кубанские власти пообещали, что семьям погибших выплатят по миллиону рублей, а пострадавшие получат компенсации за вред здоровью и утрату имущества. По погибшим объявлен трехдневный траур.

О крушении самолета Су-34 около многоэтажки в Ейске стало известно вечером 17 октября. Воздушное судно загорелось в воздухе, после чего огонь перекинулся на жилое здание. Следственный комитет России начал расследование дела по статье о нарушении правил полета. Основная версия падения истребителя связана с технической неисправностью.

Происшествия,Видео,ЧП,Следственный комитет,
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