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45 минут назад

В Новороссийске блогерша обнажила ягодицы перед крейсером "Михаил Кутузов"

Газета.Ru

В Новороссийске блогерша сфотографировалась полуобнаженной на фоне крейсера «Михаил Кутузов» и вызвала возмущение общественности. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Россиянка обнажилась перед крейсером "Михаил Кутузов" в Новороссийске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам россиянки, она не вкладывала в фотографию никакого смысла.

Телеграм-канал «novosti_novoross»

«Смысла в этом не было, просто случайное фото, которое стырили, и все», — заявила блогерша.

За фотографию с обнаженными ягодицами перед кораблем-музеем на 25-летнюю девушку составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Россиянке грозит штраф до 100 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что Виталий Гречин, гражданин США и автор скандальной обнаженной фотосъемки в Дубае, выставил на торги спрятанные от полиции эмирата фотографии обнаженных девушек.

Происшествия,Михаил Кутузов,
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