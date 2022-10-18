Россиянка обнажилась перед крейсером "Михаил Кутузов" в Новороссийске

В Новороссийске блогерша сфотографировалась полуобнаженной на фоне крейсера «Михаил Кутузов» и вызвала возмущение общественности. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам россиянки, она не вкладывала в фотографию никакого смысла.

Телеграм-канал «novosti_novoross»

«Смысла в этом не было, просто случайное фото, которое стырили, и все», — заявила блогерша.

За фотографию с обнаженными ягодицами перед кораблем-музеем на 25-летнюю девушку составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Россиянке грозит штраф до 100 тыс. рублей.