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50 минут назад

СМИ: из-за крушения Су-34 в Ейске погибли уже 14 человек

Мария Иванова

Количество погибших в результате крушения Су-34 в Ейске увеличилось до 14 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, спасатели нашли тело мужчины под завалами. Его личность пока не установлена.

Ранее в МЧС и Минздраве сообщали о 13 погибших, в том числе трех детях, и 19 пострадавших.

Су-34 упал возле девятиэтажки в Ейске вечером 17 октября. Бомбардировщик вылетел с военного аэродрома Южного военного округа и выполнял учебно-тренировочный полет.

Летчики, успевшие катапультироваться, рассказали, что при взлете загорелся один из двигателей Су-34, что и стало причиной крушения.

Генерал-майор оценил действия пилотов рухнувшего Су-34

В Минобороны РФ заявили, что после падения самолета загорелось разлившееся топливо, огонь перекинулся на жилой дом. Площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров.

Происшествия,Видео,ЧП,Минобороны России,
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