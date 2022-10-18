Количество погибших в результате крушения Су-34 в Ейске увеличилось до 14 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, спасатели нашли тело мужчины под завалами. Его личность пока не установлена.
Ранее в МЧС и Минздраве сообщали о 13 погибших, в том числе трех детях, и 19 пострадавших.
Су-34 упал возле девятиэтажки в Ейске вечером 17 октября. Бомбардировщик вылетел с военного аэродрома Южного военного округа и выполнял учебно-тренировочный полет.
Летчики, успевшие катапультироваться, рассказали, что при взлете загорелся один из двигателей Су-34, что и стало причиной крушения.
В Минобороны РФ заявили, что после падения самолета загорелось разлившееся топливо, огонь перекинулся на жилой дом. Площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров.