Акциониста приговорили к 5 годам за стрельбу на Красной площади

Крисевич был задержан 11 июня 2021 года на Красной площади. Как сообщали «Известия», мужчина два раза выстрелил из охолощенного пистолета в воздух, а затем себе в голову. После этого акционист был доставлен в отдел полиции по району Китай-город. В отношении Крисевича было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Также подозреваемой по делу проходила снимавшая акцию журналистка Вероника Самусик, ее не стали арестовывать и отпустили.