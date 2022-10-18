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1 час назад

Суд приговорил акциониста Павла Крисевича к пяти годам колонии по делу о стрельбе на Красной площади

Агентство «Москва»иещё 10

Тверской районный суд столицы приговорил акциониста Павла Крисевича, признанного виновным в хулиганстве, к наказанию в виде пяти лет лишения свободы, сообщил корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

Акциониста приговорили к 5 годам за стрельбу на Красной площади
Фото: соцсетисоцсети

«Назначить Крисевичу наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - заявил судья Анатолий Беляков.

Ранее сторона обвинения просила суд приговорить акциониста к пяти годам колонии общего режима.

Крисевич был задержан 11 июня 2021 года на Красной площади. Как сообщали «Известия», мужчина два раза выстрелил из охолощенного пистолета в воздух, а затем себе в голову. После этого акционист был доставлен в отдел полиции по району Китай-город. В отношении Крисевича было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Также подозреваемой по делу проходила снимавшая акцию журналистка Вероника Самусик, ее не стали арестовывать и отпустили.

Происшествия,Анатолий Беляков,
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