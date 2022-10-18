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1 час назад

Появился список пострадавших после падения самолета Су-34 в Ейске

Lenta.ru

Появился список пострадавших после падения самолета Су-34 около жилого дома в Ейске. Фамилии и данные о состоянии жильцов опубликовал Telegram-канал Mash.

Появился список пострадавших после падения самолета Су-34 в Ейске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жертвами чрезвычайного происшествия, по последним данным, стали 13 человек, среди них трое детей.

По сведениям Mash, пострадали 13 взрослых. Среди них 81-летний Николай Донец с отравлением, 51-летний Дмитрий Баженов, беременная Светлана Критинина 28 лет. Кроме того, пострадали 81-летняя Зоя Чистоусова, 65-летняя Татьяна Исакова, 40-летняя Елена Булышева, 52-летняя Елена Савкина, 56-летняя Лариса Загорулько.

Происшествия,ЧП,Татьяна Исакова,Елена Савкина,Дмитрий Баженов,
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