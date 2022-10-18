Появился список пострадавших после падения самолета Су-34 в Ейске

Появился список пострадавших после падения самолета Су-34 около жилого дома в Ейске. Фамилии и данные о состоянии жильцов опубликовал Telegram-канал Mash.
Жертвами чрезвычайного происшествия, по последним данным, стали 13 человек, среди них трое детей.
По сведениям Mash, пострадали 13 взрослых. Среди них 81-летний Николай Донец с отравлением, 51-летний Дмитрий Баженов, беременная Светлана Критинина 28 лет. Кроме того, пострадали 81-летняя Зоя Чистоусова, 65-летняя Татьяна Исакова, 40-летняя Елена Булышева, 52-летняя Елена Савкина, 56-летняя Лариса Загорулько.