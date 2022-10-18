Появился список пострадавших после падения самолета Су-34 в Ейске

Появился список пострадавших после падения самолета Су-34 около жилого дома в Ейске. Фамилии и данные о состоянии жильцов опубликовал Telegram-канал Mash.

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Жертвами чрезвычайного происшествия, по последним данным, стали 13 человек, среди них трое детей.