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7 минут назад

Космонавт сбил руководителя проектов «Звездного городка» в Подмосковье

Никита Бородкин

Российский космонавт Олег Артемьев сбил руководителя проектов центра подготовки космонавтов «Звездный городок» Анатолия Уронова в подмосковном поселке Свердловский. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Космонавт Артемьев сбил руководителя проектов «Звездного городка»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации канала, накануне около 21:00 51-летний Артемьев за рулем Mitsubishi Pajero наехал на 63-летнего Уронова. По данным полиции, в момент ДТП пострадавший пересекал дорогу «в зоне действия пешеходного перехода».

Медики скорой помощи увезли мужчину в больницу — у Уронова выявили ушиб мозга, закрытую черепно-мозговую травму, переломы ребра и позвоночника.

Напомним, что Артемьев — инструктор-космонавт-испытатель 2-го класса, Герой Российской Федерации. Суммарно он провел на орбите около года — с Международной космической станции (МКС) он вернулся две недели назад.

Происшествия,Олег Артемьев,
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