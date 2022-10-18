Космонавт Артемьев сбил руководителя проектов «Звездного городка»

Российский космонавт Олег Артемьев сбил руководителя проектов центра подготовки космонавтов «Звездный городок» Анатолия Уронова в подмосковном поселке Свердловский. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По информации канала, накануне около 21:00 51-летний Артемьев за рулем Mitsubishi Pajero наехал на 63-летнего Уронова. По данным полиции, в момент ДТП пострадавший пересекал дорогу «в зоне действия пешеходного перехода».

Медики скорой помощи увезли мужчину в больницу — у Уронова выявили ушиб мозга, закрытую черепно-мозговую травму, переломы ребра и позвоночника.