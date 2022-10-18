В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
21 минуту назад

Гособвинение обжаловало приговор экс-директору российского ТЦ «Зимняя вишня»

Lenta.ruиещё 3

Прокуратура подала апелляционное представление на приговор бывшему гендиректору и совладельцу российского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому, осужденному на восемь лет лишения свободы за взятку главе регионального Госстройнадзора при реконструкции с нарушениями здания торгово-развлекательного центра. Об этом во вторник, 18 октября, сообщает ТАСС.

Гособвинение обжаловало приговор экс-директору «Зимней вишни»
Фото: Максим Серков / КоммерсантъМаксим Серков / Коммерсантъ

Приговор еще не вступил в законную силу, и гособвинение обжаловало его.

7 октября суд вынес приговор по делу Вишневского. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Также экс-директор ТЦ должен выплатить штраф в размере 21 миллиона рублей.

По данным следствия, он передал главе регионального Госстройназдора семь миллионов рублей. Это позволило гендиректору реконструировать торговый центр без разрешения на строительство. Вишневский признал вину в содеянном.

В результате пожара в кемеровском торговом центре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Еще 79 человек пострадали.

Происшествия,Вячеслав Вишневский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители