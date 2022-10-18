Гособвинение обжаловало приговор экс-директору «Зимней вишни»

Прокуратура подала апелляционное представление на приговор бывшему гендиректору и совладельцу российского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому, осужденному на восемь лет лишения свободы за взятку главе регионального Госстройнадзора при реконструкции с нарушениями здания торгово-развлекательного центра. Об этом во вторник, 18 октября, сообщает ТАСС.

Фото: Максим Серков / Коммерсантъ Максим Серков / Коммерсантъ

Приговор еще не вступил в законную силу, и гособвинение обжаловало его.

7 октября суд вынес приговор по делу Вишневского. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Также экс-директор ТЦ должен выплатить штраф в размере 21 миллиона рублей.

По данным следствия, он передал главе регионального Госстройназдора семь миллионов рублей. Это позволило гендиректору реконструировать торговый центр без разрешения на строительство. Вишневский признал вину в содеянном.