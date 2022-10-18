Из-за крушения бомбардировщика Су-34 в Ейске погибли 13 человек, включая троих детей. Об этом сообщили в Минздраве, информацию подтвердили ТАСС в МЧС.

Еще 19 человек получили ранения, включая двух беременных женщин. Четверых пострадавших доставили в Краснодарскую краевую больницу, остальные находятся в больнице Ейска.

В МЧС заявили, что из дома были спасены 68 человек, в том числе с помощью автолестниц, всего были эвакуированы более 360 человек.

Су-34 упал возле девятиэтажки в Ейске вечером 17 октября. Бомбардировщик вылетел с военного аэродрома Южного военного округа и выполнял учебно-тренировочный полет.

Летчики, успевшие катапультироваться, рассказали, что при взлете загорелся один из двигателей Су-34, что и стало причиной крушения.

В Минобороны РФ заявили, что после падения самолета загорелось разлившееся топливо, огонь перекинулся на ближайший жилой дом. Площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров.