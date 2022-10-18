В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге в Днепропетровской области прогремели взрывы. До этого здесь сработала воздушная тревога. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

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Как говорится в сообщении, взрывы зафиксированы в северной части Кривого Рога.