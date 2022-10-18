В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге в Днепропетровской области прогремели взрывы. До этого здесь сработала воздушная тревога. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.
Как говорится в сообщении, взрывы зафиксированы в северной части Кривого Рога.
Ранее администрация Киева в своем Telegram-канале сообщила, что в городе вновь объявлена воздушная тревога. Издание «Зеркало недели» при этом указало, что в Днепропетровской и Киевской областях, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области тоже сработала воздушная тревога.