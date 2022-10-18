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11 минут назад

Названа причина пожара после падения Су-34 в Ейске

Елена Прошина

Взрыва после крушения самолета Су-34 в Ейске не было, пожар возник из-за разлива горючего. К такому выводу пришел глава МЧС Александр Куренков, передает РИА Новости.

Названа причина пожара после падения Су-34 в Ейске
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

По его словам, при падении Су-34 задел жилой дом и получил сильные повреждения, из-за чего произошел разлив горючего. Взрыва после крушения не последовало, пояснил Куренков. Он подчеркнул, что стекла зданий неподалеку от места происшествия остались целыми, чего никак не могло бы быть в случае взрыва.

В Ейске введен режим ЧС

Ранее сообщалось, что российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 при выполнении тренировочного полета разбился во дворе жилого дома в Ейске. Пилоты успели катапультироваться. На месте происшествия случилось возгорание топлива самолета.

Спасатели эвакуировали 250 человек, из них 40 — дети. Всех пострадавших отправили в гостиницы и пансионаты. По предварительной информации, четверо человек погибли, 25 получили ранения. Еще 6 человек считаются пропавшими без вести. Трое из четырех погибших, пытаясь спастись от пожара, выпрыгнули с верхних этажей жилого дома, о чем свидетельствуют их многочисленные травмы.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев опровергнул слухи о том, что причиной пожара в девятиэтажном жилом доме стала детонация боеприпасов на борту самолета.

Происшествия,Александр Куренков,Вениамин Кондратьев,
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