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40 минут назад

Семьям погибших при ЧП в Ейске выплатят по 1 миллиону рублей

Илья Родин

Семьям погибших при ЧП с самолетом в Ейске власти региона выплатят по одному миллиону рублей, заявила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. Об этом пишет РИА «Новости».

Определен размер выплат семьям погибших в Ейске
Фото: РИА Новости © Прокуратура Краснодарского краяРИА Новости © Прокуратура Краснодарского края

Минькова уточнила, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение об оказании финансовой помощи. Семьи погибших получат по 1 млн рублей, пострадавшие с травмами средней и тяжелой степени тяжести - по 400 тыс. рублей. Кроме того, будет выплачено по 100 тыс. рублей на каждого члена семьи за потерю имущества.

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Ранее Вениамин Кондратьев сообщил, что если здание, получившее повреждения из-за падения воздушного судна, не будет подлежать восстановлению, то жителям дома на средства регионального бюджета приобретут новые квартиры.

Ранее сообщалось, что число погибших при ЧП в Ейске выросло до четырех. Кроме того, 25 человек получили травмы той или иной степени тяжести.

Происшествия,ЧП,Анна Минькова,Вениамин Кондратьев,Минобороны России,
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