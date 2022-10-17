Определен размер выплат семьям погибших в Ейске

Семьям погибших при ЧП с самолетом в Ейске власти региона выплатят по одному миллиону рублей, заявила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости © Прокуратура Краснодарского края РИА Новости © Прокуратура Краснодарского края

Минькова уточнила, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение об оказании финансовой помощи. Семьи погибших получат по 1 млн рублей, пострадавшие с травмами средней и тяжелой степени тяжести - по 400 тыс. рублей. Кроме того, будет выплачено по 100 тыс. рублей на каждого члена семьи за потерю имущества.

Ранее Вениамин Кондратьев сообщил, что если здание, получившее повреждения из-за падения воздушного судна, не будет подлежать восстановлению, то жителям дома на средства регионального бюджета приобретут новые квартиры.