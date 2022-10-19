Поврежденный при крушении Су-34 дом в Ейске подключили к отоплению

Многоэтажный жилой дом, поврежденный в результате крушения военного самолета Су-34 в жилом квартале в Ейске Краснодарского края, был подключен к отоплению. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: РИА Новости РИА Новости

"По информации главы города Дмитрия Кияшко, во второй половине дня в дом ул. Коммунистической 20/1 после проверки целостности системы начали подавать теплоноситель", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, свет, газ и водоснабжение в неповрежденных подъездах жилого объекта восстановили накануне вечером. Отмечается, что к настоящему моменту в свои квартиры вернулcя 541 жилец этого дома.

17 октября российский истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске Краснодарского края. Пилоты успели катапультироваться из падающего воздушного судна.