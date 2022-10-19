Поврежденный при крушении Су-34 дом в Ейске подключили к отоплению

Многоэтажный жилой дом, поврежденный в результате крушения военного самолета Су-34 в жилом квартале в Ейске Краснодарского края, был подключен к отоплению. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в социальной сети "ВКонтакте".
"По информации главы города Дмитрия Кияшко, во второй половине дня в дом ул. Коммунистической 20/1 после проверки целостности системы начали подавать теплоноситель", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, свет, газ и водоснабжение в неповрежденных подъездах жилого объекта восстановили накануне вечером. Отмечается, что к настоящему моменту в свои квартиры вернулcя 541 жилец этого дома.
17 октября российский истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске Краснодарского края. Пилоты успели катапультироваться из падающего воздушного судна.
18 октября замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщила последние данные по жертвам крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в жилом массиве Ейска — 15 человек погибли, 43 пострадали. Местные власти планируют восстановить девятиэтажный дом, частично сгоревший после падения самолета — повреждения получили больше 70 квартир в трех подъездах.