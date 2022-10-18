На месте крушения Су-24 в Ейске завершили поисково-спасательные работы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия 24» сообщил о завершении поисково-спасательных работ на месте крушения самолёта в Ейске.
«На 16:00 на месте крушения самолёта в Ейске завершены поисково-спасательные работы», — цитирует его РИА Новости.
Кондратьев добавил, что 14-й погибший в жилом доме, пострадавшем при крушении, находился под двигателем самолёта.
17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.
Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.
Число погибших в результате ЧП с самолётом в Ейске достигло 14.
В Ейском районе объявлен траур по погибшим.