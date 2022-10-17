Врачей из Краснодара направили в Ейск после падения самолета

После падения самолета в Ейск из Краснодара направили дополнительные бригады врачей. Об этом сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова, ее слова приводит ТАСС.

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По словам чиновницы, в больнице Ейска разворачивают дополнительные койки.

«Направлены санавиация, машины скорой помощи. Направлены специалисты ожогового отделения краевой клинической больницы», — сообщила она.

Также в Ейский район выехал губернатор Краснодарского края.

Сообщения об инциденте в Ейске появились вечером 17 октября. По сообщениям очевидцев, на дом упал самолет.