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1 час назад

Губернатор Кондратьев: пожар на месте крушения Су-34 в Ейске локализован

Газета.Ruиещё 5

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что упавший возле жилого дома в Ейске самолет потушен, пожар в многоэтажке локализован. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пожар на месте крушения Су-34 в Ейске локализован
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена. Пожар локализован», — добавил он.

Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) заявили, что пожар охватил все девять этажей жилого дома в Ейске после падения самолета Су-34.

В пресс-службе МЧС Краснодарского края заявили, что два человека погибли и еще 15 пострадали при падении самолета в Ейске.

Президент Российской Федедерации Владимир Путин заслушал доклады губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, руководителей МЧС РФ Александра Куренкова и Минздрава РФ Михаила Мурашко по крушению военного самолета в Ейске.

До этого в Минобороны РФ заявили, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края.

Пилоты успели катапультироваться из падающего воздушного судна, отметили в ведомстве.

Происшествия,ЧП,Александр Куренков,Михаил Мурашко,Вениамин Кондратьев,Владимир Путин,МЧС России,Минобороны России,Минздрав РФ,
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