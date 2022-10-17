Пожар на месте крушения Су-34 в Ейске локализован

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что упавший возле жилого дома в Ейске самолет потушен, пожар в многоэтажке локализован. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена. Пожар локализован», — добавил он.

Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) заявили, что пожар охватил все девять этажей жилого дома в Ейске после падения самолета Су-34.

В пресс-службе МЧС Краснодарского края заявили, что два человека погибли и еще 15 пострадали при падении самолета в Ейске.

До этого в Минобороны РФ заявили, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края.