Военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске. Очевидец произошедшего Евгений рассказал «Газете.Ru», что заметил возгорание в носовой части самолета перед падением.
«Видел из окна квартиры как самолёт летел, и было в носовой части что-то похожее на открытый огонь. После начал резко спускаться вниз и после этого упал на жилой дом. Насколько видел на фото, могу предполагать, что пилот успел катапультироваться», — сказал он.
Мужчина добавил, что в социальных сетях водителей просят объезжать место происшествия, чтобы не мешать работе пожарных.
«На месте сейчас: полиция, скорая и пожарные. Сейчас в различных пабликах просят водителей по возможности объезжать это место, чтобы не мешать работе пожарным. Паника скорее за местом происшествия. Насколько понимаю, людей для их безопасности попросили покинуть территорию», — заключил он.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что самолет упал на жилые дома на Западной улице в Ейске. Информация о погибших и пострадавших уточняется. Очевидцы сообщают, что судно было военным.
Источник в правоохранительных органах рассказал изданию RT, что по неподтвержденным данным, у самолёта отказал двигатель, однако официальная причина происшествия ещё не установлена. На место прибыли экстренные службы.