«Видел из окна квартиры как самолёт летел, и было в носовой части что-то похожее на открытый огонь. После начал резко спускаться вниз и после этого упал на жилой дом. Насколько видел на фото, могу предполагать, что пилот успел катапультироваться», — сказал он.