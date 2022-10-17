Самолет упал на жилой дом в Ейске

В Ейске Каснодарского края самолет упал на жилой дом, сообщает ТАСС.
«Там подъезд весь снесло», - заявил один из очевидцев.
Местные жители выдвигают различные версии, предполагают, что дом загорелся из-за попадания снаряда, отмечает портал.
По предварительным данным, в Ейске на дом упал учебно-тренировочный самолет. Информации о погибших и пострадавших нет, сообщает в своем канале «КоммерсантЪ».
Источник RT в правоохранительных органах отметил, что у самолета мог отказать двигатель.
На место прибыли экстренные службы.