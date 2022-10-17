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27 минут назад

Самолет упал на жилой дом в Ейске

Илья Родин

В Ейске Каснодарского края самолет упал на жилой дом, сообщает ТАСС.

«Там подъезд весь снесло», - заявил один из очевидцев.

Местные жители выдвигают различные версии, предполагают, что дом загорелся из-за попадания снаряда, отмечает портал.

По предварительным данным, в Ейске на дом упал учебно-тренировочный самолет. Информации о погибших и пострадавших нет, сообщает в своем канале «КоммерсантЪ».

Источник RT в правоохранительных органах отметил, что у самолета мог отказать двигатель.

На место прибыли экстренные службы.

Происшествия,Видео,Коммерсант,
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