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42 минуты назад

Момент крушения военного самолета Су-34 в Ейске попал на видео

Lenta.ruиещё 4

Момент падения военного самолета Су-34 возле жилых домов в Ейске Краснодарского края попал на видео. Кадры крушения опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи видно, как летящий над жилыми домами самолет теряет высоту. В какой-та момент происходит вспышка, и воздушное судно падает. Также в небе видно парашюты катапультировавшихся пилотов.

Минобороны РФ: в Ейске потерпел крушение Су-34

Ранее в сети появилось видео с многочисленными взрывами на месте крушения самолета. На записи видно горящую многоэтажку, а также слышно несколько громких хлопков.

Происшествия,Видео,ЧП,Минобороны России,
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