Момент крушения военного самолета Су-34 в Ейске попал на видео

Момент падения военного самолета Су-34 возле жилых домов в Ейске Краснодарского края попал на видео. Кадры крушения опубликовал Telegram-канал Mash.
На записи видно, как летящий над жилыми домами самолет теряет высоту. В какой-та момент происходит вспышка, и воздушное судно падает. Также в небе видно парашюты катапультировавшихся пилотов.
Ранее в сети появилось видео с многочисленными взрывами на месте крушения самолета. На записи видно горящую многоэтажку, а также слышно несколько громких хлопков.