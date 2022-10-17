Пропавшего 39 дней назад россиянина нашли мертвым в Турции

«После получения уведомления полицейское управление района Кемер и команды катеров береговой охраны провели расследование в этом районе. Чтобы снять тело с 70-метрового обрыва, на место происшествия прибыла поисково-спасательная группа командования жандармерии провинции Анталья. Пройдя около 5 километров, команды спустились с утеса и перенесли тело на скалы у моря. Команды береговой охраны также доставили тело на пристань в округе на катере», — передает издание.