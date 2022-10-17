Пропавшего 39 дней назад россиянина нашли мертвым в Турции

В Турции нашли тело пропавшего больше месяца назад 47-летнего туриста из России Владислава Сенговича. Об этом сообщает газета Hürriyet.
Инцидент произошел в районе Кемера. Мужчина отправился на экскурсию в район Чалыштепе 39 дней назад. 17 октября 2022 года его нашли мертвым на обрыве высотой около 70 метров — его тело заметил другой турист.
«После получения уведомления полицейское управление района Кемер и команды катеров береговой охраны провели расследование в этом районе. Чтобы снять тело с 70-метрового обрыва, на место происшествия прибыла поисково-спасательная группа командования жандармерии провинции Анталья. Пройдя около 5 километров, команды спустились с утеса и перенесли тело на скалы у моря. Команды береговой охраны также доставили тело на пристань в округе на катере», — передает издание.
Тело было направлено в судебно-медицинское учреждение Антальи.