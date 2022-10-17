Россиянин бесследно исчез после посещения кафе

В Иркутской области полицейские разыскивают пропавшего путешественника из Хабаровска. Об этом сообщает региональное МВД.
Отмечается, что несколько дней назад внедорожник 60-летнего автопутешественника Вадима Филиппова перевернулся на трассе Р-258 «Байкал». Мужчина серьезных травм не получил и направился в сторону ближайшего кафе. После этого его никто не видел.
Отмечается, что мужчина завершал путешествие в Санкт-Петербург и возвращался домой в Хабаровск. На звонки он не отвечает. Полиция занимается розыском пропавшего путешественника.