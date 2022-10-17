Россиянин бесследно исчез после посещения кафе

В Иркутской области полицейские разыскивают пропавшего путешественника из Хабаровска. Об этом сообщает региональное МВД.

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Отмечается, что несколько дней назад внедорожник 60-летнего автопутешественника Вадима Филиппова перевернулся на трассе Р-258 «Байкал». Мужчина серьезных травм не получил и направился в сторону ближайшего кафе. После этого его никто не видел.