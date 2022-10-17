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59 минут назад

Путешественник бесследно исчез после посещения кафе на трассе "Байкал"

Газета.Ru

В Иркутской области полицейские разыскивают пропавшего путешественника из Хабаровска. Об этом сообщает региональное МВД.

Россиянин бесследно исчез после посещения кафе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что несколько дней назад внедорожник 60-летнего автопутешественника Вадима Филиппова перевернулся на трассе Р-258 «Байкал». Мужчина серьезных травм не получил и направился в сторону ближайшего кафе. После этого его никто не видел.

Отмечается, что мужчина завершал путешествие в Санкт-Петербург и возвращался домой в Хабаровск. На звонки он не отвечает. Полиция занимается розыском пропавшего путешественника.

Происшествия,Вадим Филиппов,
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